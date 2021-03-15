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Илон Маск получил "королевский титул" в Tesla

Илон Маск получил "королевский титул" в Tesla
Обновлено 17:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск получил новый "титул". 

Как сообщает CNN, в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), его должность значится, как "Технокороль Теслы" (Technoking of Tesla). 

Новый титул получил и финансовый директор компании Зак Киркхорн, теперь он "Мастер монет" (Master of Coin) 

Впрочем, свои старые должности они тоже сохранили. 

Илон Маск ранее был главой совета директоров Tesla, но после 2018 года он лишился этой должности из-за спора с SEC по поводу его твитов. 

Тогда Маск писал, что для приватизации Tesla было "обеспечено финансирование" акций по цене $420 за штуку. Однако на самом деле у него были лишь обсуждения с саудовским суверенным фондом благосостояния, а не заключенная сделка. 

SEC изначально стремилась снять Маска с должности генерального директора компании, но затем стороны достигли компромисса. 

Таким образом предприниматель выплатил 20 миллионов долларов штрафа и покинул должность главы совета директоров, теперь ее занимает Робин Денхольм. 

Как сообщалось ранее, брат Илона Маска Кимбал продал акции Tesla на общую сумму $25,6 млн.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Tesla, SEC, Илон Маск.
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