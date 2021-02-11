Брат Илона Маска продал акции Tesla: сколько денег заработал

Кимбал Маск, брат главы Tesla Илона Маска и член совета директоров компании, продал ее акции на общую сумму $25,6 млн.

Об этом следует из данных Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), передает CNBC.

Согласно опубликованной информации, 9 февраля Кимбал Маск продал 30 тысяч акций. Цена одной бумаги варьировалась от $850 до $857 за акцию.

В результате продажи этого количества акций Tesla у него осталось 599 740 акций компании.

Отметим, ранее китайские регуляторы вызвали представителей Tesla на разговор по поводу качества и безопасности автомобилей компании. Власти провели переговоры с руководителями подразделений автогиганта в Пекине и Шанхае после жалоб клиентов на проблемы с машинами. В частности, клиенты чаще всего жаловались на сбои при управлении электромобилем, а также на возгорание батареи.

Тогда представители компании согласились с требованиями и признала ряд недостатков в своих бизнес-процессах. В начале февраля Маск признал правоту одного из самых строгих критиков электромобилей его компании, технического консультанта Сэнди Манро. Миллиардер отметил, что в целом претензии к качеству были адекватными.

Как сообщал "Телеграф", ранее криптовалюта Dogecoin выросла более чем на 60% после того, как предприниматель-миллиардер Илон Маск опубликовал пост в Твиттере.