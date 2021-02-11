Скачать
Четверг, 11.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Бюрократия или издевательство?: подростку с редким генетическим заболеванием не дает покоя военкомат
Бюрократия или издевательство?: подростку с редким генетическим заболеванием не дает покоя военкомат
В Украину идут лютые морозы: названы даты нового похолодания
В Украину идут лютые морозы: названы даты нового похолодания
"Россия перегнула палку и ей это аукнется": чем ЕС ответит на "плевок" в лицо со стороны Москвы во время визита Борреля
"Россия перегнула палку и ей это аукнется": чем ЕС ответит на "плевок" в лицо со стороны Москвы во время визита Борреля
Загадочная смерть подростка в Харькове: названы три версии случившегося
Загадочная смерть подростка в Харькове: названы три версии случившегося

Брат Илона Маска продал акции Tesla: сколько денег заработал

Брат Илона Маска продал акции Tesla: сколько денег заработал
17:31 Сегодня Телеграф фото: CNBC

Кимбал Маск, брат главы Tesla Илона Маска и член совета директоров компании, продал ее акции на общую сумму $25,6 млн.

Об этом следует из данных Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), передает CNBC.

Согласно опубликованной информации, 9 февраля Кимбал Маск продал 30 тысяч акций. Цена одной бумаги варьировалась от $850 до $857 за акцию.

В результате продажи этого количества акций Tesla у него осталось 599 740 акций компании.

Отметим, ранее китайские регуляторы вызвали представителей Tesla на разговор по поводу качества и безопасности автомобилей компании. Власти провели переговоры с руководителями подразделений автогиганта в Пекине и Шанхае после жалоб клиентов на проблемы с машинами. В частности, клиенты чаще всего жаловались на сбои при управлении электромобилем, а также на возгорание батареи.

Тогда представители компании согласились с требованиями и признала ряд недостатков в своих бизнес-процессах. В начале февраля Маск признал правоту одного из самых строгих критиков электромобилей его компании, технического консультанта Сэнди Манро. Миллиардер отметил, что в целом претензии к качеству были адекватными.

Как сообщал "Телеграф", ранее криптовалюта Dogecoin выросла более чем на 60% после того, как предприниматель-миллиардер Илон Маск опубликовал пост в Твиттере.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 185

Все по теме:

Акции, Tesla, Илон Маск, Кимбал Маск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Учительница рассказала правду о зарплатах в Севастополе: теперь она безработная и ее донимают силовики
02 В Харькове назвали возможную причину смерти 15-летнего парня
03 Популярность Зеленского, закрывшего "каналы Медведчука", находится на рекордно низком уровне, – французская радиостанция
04 Верховный суд принял решение по искам по санкциям против каналов Медведчука
05 Ефремов признался, сколько заплатил авдвокату для подкупа свидетелей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Потрясающе мрачно: с борта МКС сняли испещренный карьерами золотоискателей лес Амазонки (фото)
Потрясающе мрачно: с борта МКС сняли испещренный карьерами золотоискателей лес Амазонки (фото)
Будущие врачи обманом сдавали экзамены в Киеве: раскрыта схема мошенников
Будущие врачи обманом сдавали экзамены в Киеве: раскрыта схема мошенников
Мощные снегопады застопорили фуры на дорогах Украины, во Львове отменяют авиарейсы (фото, видео)
Мощные снегопады застопорили фуры на дорогах Украины, во Львове отменяют авиарейсы (фото, видео)
&quot;Да какой из тебя шоумен?&quot;: Остапчук рассказал, как его отговаривали уезжать в столицу
"Да какой из тебя шоумен?": Остапчук рассказал, как его отговаривали уезжать в столицу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь