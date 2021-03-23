Мужчина расстрелял людей возле супермаркета в США: детали и видео ЧП

В Боулдере, что находится в штате Колорадо в США, мужчина расстрелял людей возле супермаркета.
О произошедшем 23 марта трагическом инциденте сообщает abcnews.
В соцсети Twitter публикуют видео происшествия.
BREAKING: Active mass shooter in #Boulder Colorado at a King Soopers Supermarket. Warning, graphic content: pic.twitter.com/7yRaul53eA
— netluxe (@netluxe) March 22, 2021
На одном из роликов можно заметить, как трое полицейских ведут задержанного мужчину к каталке. Вероятный стрелок полуголый и возможно ранен в ногу – на ней видна кровь.
Личность задержанного пока не разглашается. Впрочем, как и мотивы стрелка.
По предварительной информации, жертвами кровавой бойни стали 10 человек. Одним из погибших оказался полицейский, который первым приехал на место происшествия. Уже известно, что коп служил в полиции Боулдера 11 лет. Погибшему офицеру Эрику Талли был 51 год. Имена остальных жертв не называются.
Напомним, 18 марта в штате Джорджия в спа-салонах расстреляли 8 человек. В числе жертв были женщины азиатского происхождения. По данным американских СМИ, бойня возле супермаркета в Колорадо стала седьмым массовым убийством после расстрела людей в спа-салонах.