Мужчина расстрелял людей возле супермаркета в США: детали и видео ЧП

В Боулдере, что находится в штате Колорадо в США, мужчина расстрелял людей возле супермаркета.

О произошедшем 23 марта трагическом инциденте сообщает abcnews.

В соцсети Twitter публикуют видео происшествия.

BREAKING: Active mass shooter in #Boulder Colorado at a King Soopers Supermarket. Warning, graphic content: pic.twitter.com/7yRaul53eA — netluxe (@netluxe) March 22, 2021

На одном из роликов можно заметить, как трое полицейских ведут задержанного мужчину к каталке. Вероятный стрелок полуголый и возможно ранен в ногу – на ней видна кровь.

Личность задержанного пока не разглашается. Впрочем, как и мотивы стрелка.

По предварительной информации, жертвами кровавой бойни стали 10 человек. Одним из погибших оказался полицейский, который первым приехал на место происшествия. Уже известно, что коп служил в полиции Боулдера 11 лет. Погибшему офицеру Эрику Талли был 51 год. Имена остальных жертв не называются.

Напомним, 18 марта в штате Джорджия в спа-салонах расстреляли 8 человек. В числе жертв были женщины азиатского происхождения. По данным американских СМИ, бойня возле супермаркета в Колорадо стала седьмым массовым убийством после расстрела людей в спа-салонах.