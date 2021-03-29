"Ребенок-призрак" устроил переполох в Огайо: видео удивило даже копов

В сети показали видеозапись с "ребенком-призраком", который якобы бегал по улицам города Ментор в штате Огайо в США.

Об этом сообщили TooFab.

Согласно предоставленным данным, одна из камер видеонаблюдения зафиксировала белый объект размером с ребенка, который очень быстро двигался по дороге.

10 марта офицер из отдела полиции наставника выехал на вызов о "7-летней девочке", бегающец по улице в районе начальных классов Беллфлауэр. Мужчина увидел нечто подходящее по описанию. Он вышел из полицейской машины, чтобы столкнуться с неопознанным объектом, но он исчез. Затем полицейский обыскал соседнее здание, ожидая найти ребенка, "плачущего или напуганного", но поблизости никого не было.

Другие отделы также безрезультатно обыскивали этот район, в том числе команда К-9 и операция с беспилотником.

В группе Mentor в Facebook Общество по изучению паранормальных явлений наставника штата Огайо прокомментировало: "Исходя из нашего опыта, мы считаем, что это действительно бегущий человек, а камера не в фокусе. Вы также должны учитывать эффекты освещения и тени. Мы не говорим, что этого не может быть, мы просто говорим ... нам нужно изучить саму запись".

Видео с якобы девочкой-призраком:

Стоит напомнить, что ранее на тайском рынке нашли обезьяну с болезненным ожирением, которая поедала нездоровую пищу. ЕЕ отправили в лагерь для похудения.