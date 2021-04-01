Контрабандисты сбросили детей через "стену Трампа": те оказались в больнице (видео)

Несмотря на все усилия американских властей, поток нелегальных мигрантов из Мексики не прекращается. В США опубликовали видео, как контрабандисты сбросили двоих маленьких детей со "стены Трампа" на территорию штатов.

В Нью-Мексико неизвестные взобрались на саму стену и перекинули через нее своих "подопечных". После этого мужчины скрылись на территории Мексики. Дети упали с высоты 14 футов (4,2 м). Ими оказались брат и сестра из Эквадора. Пострадавших доставили в больницу агенты пограничной службы. Сейчас они находятся на попечении властей США, сообщает BBC.

По словам главного патрульного инспектора сектора Эль-Пасо Глории И. Чавес, она оказалась "потрясена тем, как вчера ночью эти контрабандисты злобно сбросили невинных детей с 14-футового пограничного заграждения".

Теперь американские силовики вместе с коллегами из Мексики прикладывают все усилия, чтобы идентифицировать контрабандистов и задержать их.

Напомним, президент США Дональд Трамп начал возводить в Нью-Мексико гигантскую стену вдоль границы с Мексикой. Таким образом он пытался пресечь попытки нелегальных мигрантов проникать на американскую территорию.