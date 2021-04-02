В США злоумышленник штурмовал Капитолий на автомобиле и погиб (видео)

В США возле здания Капитолия вновь неспокойно. В пятницу, 2 апреля, неизвестный сбил двух полицейских, в попытке прорваться на территорию здания Конгресса США.

Об этом пишет LA Times.

Отмечается, что его автомобиль врезался в поднимаемый барьер. Очевидцы также сообщали о стрельбе.

Оба офицера и злоумышленник были ранены и доставлены в больницу.

Полиция Капитолия около 13:10 по местному времени (20:10 по Киеву), дала сотрудникам здания инструкцию о том, что стоит оставаться в помещении и держаться подальше от внешних окон. Тем временем к месту прибыли нацгвардейцы, подходы к зданию перекрыты.

Позже злоумышленник скончался от ранений.

Как сообщалось ранее, 6 января 2021 года группа сторонников Трампа штурмом взяла здание Капитолия, чтобы сорвать инаугурацию Джо Байдена. С тех пор здание Капитолия находится под усиленной охраной.