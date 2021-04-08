Виновата пандемия: американские рестораторы жалуются на нехватку кетчупа

Из-за пандемии в США столкнулись с дефицитом томатного кетчупа после всплеска спроса на пакетики с популярной приправой.
Об этом сообщили 7 апреля BBC News.
Самый продаваемый бренд кетчупа в США Heinz сообщил, что рост спроса обусловлен тенденциями доставки и продажи на вынос.
Также пакеты часто кладут вместе с заказами на доставку и заменяют бутылки, стоящие на столах в ресторанах.
В компании уже нарастили производство, но спрос до сих пор превышает предложение. Уже были добавлены новые производственные линии на заводах Heinz, и разработан безконтактный диспенсер для обслуживания обедов.
Согласно данным Wall Street Journal с января 2020 цена пакета кетчупа выросла на 13%
Отметим, что ранее в США наблюдался дефицит туалетной бумаги, пепперони и алюминиевых банок.
Напомним, что ранее адвокат полицейского, которого обвиняют в смерти Дорджа Флойда предоставил доказательства невиновности его подзащитного.