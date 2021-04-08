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Виновата пандемия: американские рестораторы жалуются на нехватку кетчупа

Виновата пандемия: американские рестораторы жалуются на нехватку кетчупа
00:42 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Из-за пандемии в США столкнулись с дефицитом томатного кетчупа после всплеска спроса на пакетики с популярной приправой.

Об этом сообщили 7 апреля BBC News.

Самый продаваемый бренд кетчупа в США Heinz сообщил, что рост спроса обусловлен тенденциями доставки и продажи на вынос.

Также пакеты часто кладут вместе с заказами на доставку и заменяют бутылки, стоящие на столах в ресторанах.

В компании уже нарастили производство, но спрос до сих пор превышает предложение. Уже были добавлены новые производственные линии на заводах Heinz, и разработан безконтактный диспенсер для обслуживания обедов.

Согласно данным Wall Street Journal с января 2020 цена пакета кетчупа выросла на 13%

Отметим, что ранее в США наблюдался дефицит туалетной бумаги, пепперони и алюминиевых банок.

Напомним, что ранее адвокат полицейского, которого обвиняют в смерти Дорджа Флойда предоставил доказательства невиновности его подзащитного.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Пандемия, Кетчуп.
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