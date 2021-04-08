Скачать
Четверг, 08.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зеленский приехал с Ермаком на Донбасс: первое фото и детали
Зеленский приехал с Ермаком на Донбасс: первое фото и детали
Снайпер попал прямо в голову: названо имя бойца ВСУ, погибшего утром на Донбассе
Снайпер попал прямо в голову: названо имя бойца ВСУ, погибшего утром на Донбассе
Путин выходит из себя, но удар по Украине может уничтожить его империю, – экс-разведчик Рымарук
Путин выходит из себя, но удар по Украине может уничтожить его империю, – экс-разведчик Рымарук
"Придворный певец" Путина насмешил сеть стихами о "ДНР"
"Придворный певец" Путина насмешил сеть стихами о "ДНР"

Шабаш 5000 тусовщиков в США: гости вечеринки устроили 7 аварий, спасать людей пришлось на вертолете (фото, видео)

Шабаш 5000 тусовщиков в США: гости вечеринки устроили 7 аварий, спасать людей пришлось на вертолете (фото, видео)
Обновлено 16:51 Сегодня Телеграф

Вчера, 7 апреля, в Аризоне (США), невзирая на запрет массовых мероприятий, состоялась одна из самых крупных в мире вечеринок, на которую съехалось около 5000 человек. Закончилось все сотнями штрафов, 7 авариями и экстренной посадкой вертолета, на котором медики забрали пострадавшего участника вечеринки в больницу. 

Как сообщает CNN, нелегальную вечеринку устроили в Национальном лесу Тонто. Сотрудники охраны заповедника говорят, что тусовщики перекрыли все въезды и выезды с кемпинга, садились за руль в нетрезвом виде и запускали фейерверки. Пока в парк добралась полиция, гости вечеринки устроили 7 ДТП на авто и квадроциклах, в результате чего одному человеку потребовалась экстренная медпомощь. Но так как все въезды в Национальный лес Тонто были заблокированы сотнями машин, пришлось вызывать спасателей на вертолете. 

Сейчас копы выясняют, кто устроил нелегальную вечеринку, и ищут настоящих владельцев авто - некоторые машины были украдены.

Напомним, 2 апреля возле Харьковского национального академического театра оперы и балета собрались толпы молодых людей, устроивших "тусу" под восточные танцы и песни Моргенштерна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 141

Все по теме:

США, ДТП, Вечеринка, Аризона.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Днем ангела, Алла и Лариса! Красивые открытки и картинки для поздравления на именины
02 Путина вывели из себя: стало известно, как Байден причастен к обострению на Донбассе
03 Путин выходит из себя, но удар по Украине может уничтожить его империю, – экс-разведчик Рымарук
04 Еще одна "черная" пятница? Всплыли детали нового заседания СНБО 9 апреля
05 Зеленский собрался на Донбасс: первые детали поездки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Шоколадные реки!&quot; Грязная вода из-под кранов в Крыму насмешила сеть (видео)
"Шоколадные реки!" Грязная вода из-под кранов в Крыму насмешила сеть (видео)
Нардепы оспаривают в КСУ решения Зеленского по Тупицкому: подробности
Нардепы оспаривают в КСУ решения Зеленского по Тупицкому: подробности
Россия разбила военные лагеря под Воронежем: один из них сняли на фото и со спутника
Россия разбила военные лагеря под Воронежем: один из них сняли на фото и со спутника
&quot;На всю ж**у&quot;: Гордон потроллил топ-пропагандиста Путина своим портретом
"На всю ж**у": Гордон потроллил топ-пропагандиста Путина своим портретом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь