Шабаш 5000 тусовщиков в США: гости вечеринки устроили 7 аварий, спасать людей пришлось на вертолете (фото, видео)

Вчера, 7 апреля, в Аризоне (США), невзирая на запрет массовых мероприятий, состоялась одна из самых крупных в мире вечеринок, на которую съехалось около 5000 человек. Закончилось все сотнями штрафов, 7 авариями и экстренной посадкой вертолета, на котором медики забрали пострадавшего участника вечеринки в больницу.

Как сообщает CNN, нелегальную вечеринку устроили в Национальном лесу Тонто. Сотрудники охраны заповедника говорят, что тусовщики перекрыли все въезды и выезды с кемпинга, садились за руль в нетрезвом виде и запускали фейерверки. Пока в парк добралась полиция, гости вечеринки устроили 7 ДТП на авто и квадроциклах, в результате чего одному человеку потребовалась экстренная медпомощь. Но так как все въезды в Национальный лес Тонто были заблокированы сотнями машин, пришлось вызывать спасателей на вертолете.

Сейчас копы выясняют, кто устроил нелегальную вечеринку, и ищут настоящих владельцев авто - некоторые машины были украдены.

Напомним, 2 апреля возле Харьковского национального академического театра оперы и балета собрались толпы молодых людей, устроивших "тусу" под восточные танцы и песни Моргенштерна.