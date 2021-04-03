"Я твой COVID труба шатал": после Киева и Одессы большую вечеринку устроили в Харькове (видео)

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в Харькове семимильными шагами приближается к катастрофической, и наблюдается острая нехватка кислородных бочек в "ковидных" больницах, молодежь устроила вечеринку в центре города.

Видео с вечеринки опубликовали в Telegram-канале "ТРУХА Харьков".

Так, возле Харковского национального академического театра оперы и балета, вечером в пятницу, 2 апреля, собрались толпы молодых людей, устроивших "тусу" под восточные танцы и песни Моргенштерна (российский музыкант, - Авт.).

"Я твой Ковид труба шатал", - комментируют кадры в Telegram-канале.

В сети начали бурно обсуждать молодежную тусовку в Харькове, учитывая ситуацию с COVID-19.

"Когда эти долб*ебы малолетние будут скулить что умирают и "скорая" не приедет тогда и мозги включат, но будет поздно уже", "Вот реально - испанский стыд", "Жесть якась)", "Мамкины маргенштерны", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на пятницу, 2 апреля, в Киеве и Одессе люди устроили массовые гуляния во время карантина.