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Суббота, 03.04.2021
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"Я твой COVID труба шатал": после Киева и Одессы большую вечеринку устроили в Харькове (видео)
"Я твой COVID труба шатал": после Киева и Одессы большую вечеринку устроили в Харькове (видео)

"Я твой COVID труба шатал": после Киева и Одессы большую вечеринку устроили в Харькове (видео)

"Я твой COVID труба шатал": после Киева и Одессы большую вечеринку устроили в Харькове (видео)
Обновлено 07:59 Сегодня Телеграф фото: Telegram

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в Харькове семимильными шагами приближается к катастрофической, и наблюдается острая нехватка  кислородных бочек в "ковидных" больницах, молодежь устроила вечеринку в центре города.

Видео с вечеринки опубликовали в Telegram-канале "ТРУХА Харьков".

Так, возле Харковского национального академического театра оперы и балета, вечером в пятницу, 2 апреля, собрались толпы молодых людей, устроивших "тусу" под восточные танцы и песни Моргенштерна (российский музыкант, - Авт.).

"Я твой Ковид труба шатал", - комментируют кадры в Telegram-канале.

В сети начали бурно обсуждать молодежную тусовку в Харькове, учитывая ситуацию с COVID-19.

"Когда эти долб*ебы малолетние будут скулить что умирают и "скорая" не приедет тогда и мозги включат, но будет поздно уже", "Вот реально - испанский стыд", "Жесть якась)", "Мамкины маргенштерны", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на пятницу, 2 апреля, в Киеве и Одессе люди устроили массовые гуляния во время карантина.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 119

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Харьков, Вечеринки, Коронавирус, Covid-19.
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