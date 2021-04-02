"Виноват Суэцкий канал": в Харькове оправдались за отсутствие кислородных бочек в "ковидных" больницах

В Харькове предупредили о задержке в поставках бочек для кислорода для городских больниц, в которых лечат инфицированных коронавирусом. Причиной тому стал транспортный коллапс в Суэцком канале.

Об этом во время брифинга в пятницу сообщил замглавы Харьковской ОГА Михаил Черняк, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, одна из них предназначается для детской областной инфекционной больницы, вторая - в диспансер радиационной защиты.

Еще две трехкубовые бочки будут доставлены в Вовчанский и Богодуховский районы Харьковской области.

Черняк отметил, что, по данным транспортной компании, судно с грузом зайдет в украинский порт 4 апреля, а в больницы бочки попадут в течение следующей недели.

Как сообщалось ранее, за предыдущие сутки в Украине зафиксировано 19 893 новых случая COVID-19. Помимо того за сутки от осложнений болезни скончались 433 человека. Оба эти показателя являются рекордными для Украины с момента начала пандемии.