На 82-м году жизни умер соучредитель Adobe и разработчик PDF-файлов

В пятницу, 17 апреля, в иной мир отошел соучредитель крупной компании-разработчика программного обеспечения Adobe Inc Чарльз "Чак" Гешке, подаривший миру технологию Portable Document Format, или PDF-файлы. 81-летний бизнесмен проживал в пригороде Сан-Франциско, Лос-Альтос и умер в кругу семьи.

"Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и технологической индустрии, для которых он был гидом и героем на протяжении десятилетий", - заявил генеральный директор Adobe Шантану Нарайен, пишет business-standard.

Чарльз Гешке основал Adobe в 1982 году вместе со своим другом Джоном Уорноком. До этого они вместе работали в компании Xerox. За время своего существования Adobе произвела на свет немало революционных программных изобретений. Среди них можно отметить PDF, Acrobat, Illustrator, Premiere Pro и Photoshop .

В 1992 году бизнесмен был похищен и взят в заложники. Несколько дней его держали в городе Холлистер в Калифорнии, требуя 650 тысяч долларов выкупа Тогда правоохранителям удалось освободить заложника.

В 2009 году Гешке получил из рук президента Барака Обамы национальную медаль США в области технологии и инноваций.

Напомним, 17 апреля, умер известный украинский писатель и общественный деятель Владимир Яворивский.