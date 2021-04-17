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На 79 году жизни умер известный писатель и борец за независимость Украины (фото)

На 79 году жизни умер известный писатель и борец за независимость Украины (фото)
11:20 Сегодня Телеграф

В субботу, 17 апреля, перестало биться сердце известного украинского писателя и общественного деятеля Владимира Яворивского. Мужчина умер на 79 году жизни.

Скорбную новость опубликовал в facebook писатель Василий Шкляр. О смерти он узнал от дочери покойного Леси.

"Завершил земной путь выдающийся украинец Владимир Яворивский. Писатель, Шевченковский лауреат, который в пору становления нашей независимости своим словом зажигал сердца миллионов. … После романов о княгине Ольге, Иване Мазепе до последнего дня работал над книгой всей своей жизни о Тарасе Шевченко",- написал Шкляр.

Владимир Александрович Явори́вский родился 11 октября 1942 года в селе Текливка на Виннитчине. Писатель и журналист, ставший автором огромного количества романов, повестей и рассказов. Работал корреспондентом в изданиях "Запорожская правда", "Знамя юности", "Литературная Украина", а позже стал редактором запорожского радио. За плечами у Яворницкого написания киносценариев для львовского ТВ и должность заместителя главного редактора журнала "Видчизна". В 1990-х он руководил  Комитетом Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко. До 2011 года возглавлял Союз писателей Украины.

Писатель был лауреатом Государственной премии Украины имени Тараса Григорьевича Шевченко (1984) и литературной  премии имени Дмитрия Загула (2005). Был награжден Орденом "За заслуги" III степени (2005), Орденом Христа Спасителя УПЦ КП, Отличием Президента Украины - юбилейной медалью "25 лет независимости Украины" (2016).

фото

В 1989 году Яворивский стоял у истоков основания народного Руха Украины, возглавляя Оргкомитет по проведению Учредительного съезда. За годы независимости активно участвовал в политической и общественной жизни страны. Неоднократно избирался в Верховную Раду Украины. В 2007-2014 годах был главой Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности.

Напомним, в начале апреля на восьмидесятом году жизни умер Герой Украины Александр Коросташов.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Смерть, Владимир Яворивский, Альманах-2021.
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