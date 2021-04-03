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Умер Герой Украины Александр Коросташов: его биография и фото

Умер Герой Украины Александр Коросташов: его биография и фото
Обновлено 12:45 Сегодня Телеграф Почесні імена України

На восьмидесятом году жизни умер Герой Украины, заслуженный работник сельского хозяйства, депутат Полтавского областного совета 5-ти созывов Александр Коросташов.

Об этом в субботу, 3 апреля, сообщил председатель Полтавского областного совета Александр Биленький на своей странице в соцсети Facebook.

"Авторитетный, принципиальный, настойчивый - он был легендой Котелевщины! От имени депутатов Полтавского областного совета 7-8 созывов выражаем искренние соболезнования всей семье Александра Григорьевича", - написал Биленький.

Александр Коросташов

(фото со страницы Биленького)

Александр Григорьевич Коросташов родился 22 января 1942 года в селе Каменное, Котелевского района Полтавской области - Герой Украины, почетный член Украинской академии аграрных наук (с марта 2001), работал в производственном кооперативе "Батькивщина", председатель правления (с января 1978 года). Председатель постоянной комиссии по вопросам аграрной политики и земельных отношений Полтавского облсовета (1998-2002, 2002-2006).

Автор и соавтор ряда книг, автор около 50 публикаций.

Заслуженный работник сельского хозяйства Украины (1989); Орден "За заслуги" III степени (1999); Орден Николая Чудотворца (2001); Герой Украины (2002);  орден "Почетный крест" (2003, УПЦ), орден "За патриотизм" II степени (2003).

Оба его сына – Владимир и Александр, - также работают в производственном кооперативе "Батькивщина": один лесником, второй – лесорубом.

Как сообщалось, 19 марта поздно вечером на 67-м году жизни от коронавируса умер известный украинский врач и предприниматель - изобретатель и производитель широко применяемого в мировой медицинской практике игольного аппликатора Николай Григорьевич Ляпко.

21 марта ушел из жизни известный украинский волонтер, геральдист, общественный деятель, капитан-лейтенант резерва ВМС ВСУ Игорь Мазепа.

27 марта на 85 году жизни скончался ректор Европейского университета Иван Тимошенко.

В тот же день умер выдающийся украинский языковед, исследователь Голодомора и автор многочисленных учебников украинского языка Иван Ющук

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Герой Украины, Смерть, Полтавщина, Академик, Альманах 2021, Александр Коросташов.
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