Умер известный филолог - борец за украинский язык Иван Ющук

Умер выдающийся украинский языковед, исследователь Голодомора и автор многочисленных учебников украинского языка Иван Ющук.

Об этом сообщил у себя в Фейсбук его внук Михаил Кублий.

"Сегодня утром не стало нашего деда. Прожил 88 лет, большую часть жизни посвятил упорной борьбе за украинский язык и украинское Государство", - написал он.

Иван Ющук - украинский профессор, заведующий кафедрой славянской филологии и языковедения Киевского международного университета. Заслуженный деятель науки и техники Украины, автор более 30 учебников украинского языка, а также многочисленных научных работ по методике преподавания украинского языка.

Помимо того, он является автором грамматико-фантастической повести "Трое на Луне".

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