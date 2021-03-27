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Умер известный филолог - борец за украинский язык Иван Ющук

Умер известный филолог - борец за украинский язык Иван Ющук
Обновлено 14:38 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Умер выдающийся украинский языковед, исследователь Голодомора и автор многочисленных учебников украинского языка Иван Ющук. 

Об этом сообщил у себя в Фейсбук его внук Михаил Кублий. 

"Сегодня утром не стало нашего деда. Прожил 88 лет, большую часть жизни посвятил упорной борьбе за украинский язык и украинское Государство", - написал он. 

Иван Ющук - украинский профессор, заведующий кафедрой славянской филологии и языковедения Киевского международного университета. Заслуженный деятель науки и техники Украины, автор более 30 учебников украинского языка, а также многочисленных научных работ по методике преподавания украинского языка.

Помимо того, он является автором грамматико-фантастической повести "Трое на Луне". 

Как сообщалось ранее, во Львове внезапно умерла 42-летняя депутат горсовета Елена Пасевич

 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Смерть, Иван Ющук.
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