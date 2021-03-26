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Во Львове внезапно умерла депутат - вдова погибшего бойца АТО: сиротами остались двое детей

Во Львове внезапно умерла депутат - вдова погибшего бойца АТО: сиротами остались двое детей
Обновлено 23:14 Сегодня Телеграф

26 марта около 19:20 внезапно умерла депутат Львовского горсовета от "Европейской солидарности" Елена Пасевич. 

Информацию о смерти 42-летней Пасевич сообщил ZAXID.NET друг депутата Тарас Кльофа.

По предварительной информации, причиной смерти стал отрыв тромба. 

Елена Пасечник вошла в городскую политику после смерти мужа, который погиб возле села Красное в Луганской области в августе 2014 года. 

Сначала она занимала пост советника городского главы по вопросам участников АТО/ООС и их семей. В 2015 году она стала депутатом от "Самопомощи", но в 2020 покинула ряды партии. На выборах в октябре того же года вновь прошла в горсовет по спискам "ЕС". 

У нее осталась 7-летняя дочь и 24-летний сын. 

"В это невозможно поверить, но Бог действительно забирает лучших. Сегодня внезапно не стало Елены Пасевич, депутата Львовского городского совета от ЕС, хотя еще несколько часов назад мы разговаривали по телефону", - написал бывший глава Львовской ОГА Олег Синютка. 

"Просто шок... Таких людей очень мало. Во время последнего визита в Львов она меня просто поразила своей душевностью и заботой о бойцах, и семьях погибших... Достойный человек, вдова погибшего воина, мать двоих детей", - отметила нардеп Яна Зинкевич. 

Как сообщалось ранее, в пятницу, 26 марта, неподалеку от поселка Шумы Донецкой области вследствие обстрелов погибли четверо украинских военнослужащих, еще двое получили ранения. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Львов, ООС, Елена Пасевич.
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