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Умер основатель одного из крупнейших университетов Украины

Умер основатель одного из крупнейших университетов Украины
Обновлено 16:31 Сегодня Телеграф Фото: Европейский университет

На 85 году жизни скончался ректор Европейского университета Иван Тимошенко. 

Об этом сообщает пресс-служба университета. 

"С глубокой скорбью сообщаем, что 27 марта 2021 на 85 году жизни скончался выдающийся украинский ученый, историк, сооснователь и ректор Европейского университета Иван Иванович Тимошенко", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что церемония прощания состоится 29 марта в 12 часов дня в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе Киева. О причине смерти не сообщается.

Тимошенко основал Европейский университет вместе с женой и дочерью в 1991 году, тогда это был один из первых частных ВУЗов в Украине. 

Он был членом коллегии Министерства образования и науки Украины и членом Президиума Союза ректоров высших учебных заведений. Также он является автором более 50 научных и учебно-методических трудов по истории, экономике, менеджменту предприятия и проблем высшего образования.

Как сообщалось ранее, 27 марта умер автор многочисленных учебников украинского языка Иван Ющук.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Смерть, Иван Тимошенко, Европейский университет.
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