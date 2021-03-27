Умер основатель одного из крупнейших университетов Украины

На 85 году жизни скончался ректор Европейского университета Иван Тимошенко.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

"С глубокой скорбью сообщаем, что 27 марта 2021 на 85 году жизни скончался выдающийся украинский ученый, историк, сооснователь и ректор Европейского университета Иван Иванович Тимошенко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония прощания состоится 29 марта в 12 часов дня в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе Киева. О причине смерти не сообщается.

Тимошенко основал Европейский университет вместе с женой и дочерью в 1991 году, тогда это был один из первых частных ВУЗов в Украине.

Он был членом коллегии Министерства образования и науки Украины и членом Президиума Союза ректоров высших учебных заведений. Также он является автором более 50 научных и учебно-методических трудов по истории, экономике, менеджменту предприятия и проблем высшего образования.

Как сообщалось ранее, 27 марта умер автор многочисленных учебников украинского языка Иван Ющук.