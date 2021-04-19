Есть смертельный прецедент: в США производитель беговых дорожек попал в скандал (видео)

В США Комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC) призвала владельцев беговых дорожек "Peloton" в кратчайшие сроки прекратить использование продукта, если в их доме есть дети или домашние животные.

Об этом сообщает в воскресенье, 18 апреля, BBC.

Так, CPSC сообщает о 39 инцидентах, включая один смертельный исход, связанных с беговой дорожкой" Peloton Tread +".

Компания Peloton уже подтвердила факт смерти в прошлом месяце и сказала, что детям следует держаться подальше от машин.

Вместе с тем, в компании назвали предупреждение CPSC "неточным и вводящим в заблуждение".

Peloton продает велотренажеры и беговые дорожки, которые можно подключить онлайн к виртуальным занятиям фитнесом. "Этот бизнес процветает, поскольку люди ищут альтернативные способы тренировок во время карантина и закрытия тренажерных залов", - говорится в заметке.

В субботу CPSC также опубликовала видеозапись, на которой ребенка затаскивает под беговую дорожку.

В нем говорилось, что машина представляет "серьезную опасность для детей в виде ссадин, переломов и смерти".

В CPSC заявили, что по крайней мере один из 39 инцидентов произошел, когда один из родителей бежал на беговой дорожке. Он также предупредил, что дети могут получить серьезные травмы, когда "Tread +" используется взрослыми, а не только в тех случаях, когда дети остаются без присмотра.

Регулятор посоветовал владельцам тренажера использовать его только в закрытом помещении и держать подальше от него такие предметы, как мячи для упражнений.

Вместе с тем, Peloton заявила в пресс-релизе, что машина "безопасна для использования членами клуба в своих домах и с ним поставляется с инструкциями по технике безопасности и предупреждениями для обеспечения ее безопасного использования".

"Как и все моторизованные тренажеры, Tread + может представлять опасность при несоблюдении предупреждений и инструкций по безопасности", - отметили в компании.

При этом в компании сказали владельцам беговой дорожки не позволять детям младше 16 лет пользоваться ею и не подпускать детей, домашних животных и предметы к "Tread +".

Как сообщалось, во время хоккейного матча чемпионата Финляндии произошел инцидент, в результате которого судья Юкка-Пекка Койстинен потерял семь зубов.