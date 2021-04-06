Судья потерял семь зубов после попадания шайбы в лицо, но нашел в этом и плюс (видео)

Во время хоккейного матча чемпионата Финляндии произошел инцидент, в результате которого судья Юкка-Пекка Койстинен потерял семь зубов. Рефери не стал унывать по этому поводу и даже нашел плюс в данной ситуации.

Во время поединка национального первенства ХПК - Юкурит в голову рефери случайно угодила шайба. Койстинен тут же оказался в нокауте, а спустя некоторое время он поднялся и самостоятельно покинул ледовую площадку. Позднее оказалось, что судья в результате происшествия потерял семь зубов.

Примечательно, что Юкка-Пекка, говоря об инциденте не отчаялся, а даже нашел в этом свой плюс. По его словам, он около месяца не сможет употреблять твердую пищу, а это значит, что к лету он похудеет и будет в отменной физической форме.

"Стоматолог сказал, что четыре зуба полностью вылетели, а еще три повреждены частично. Кроме этого, у меня, похоже, перелом верхней челюсти и сотрясение. Рот сильно болит, но я не жалуюсь", - цитирует Койстинена iltalehti.

Видео инцидента с рефери доступно в сети:

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти российского хоккеиста, которому в голову попала шайба.