В России умер хоккеист, которому шайба попала в голову (видео)

Российский хоккеист Тимур Файзутдинов умер в больнице. Об этом сообщает пресс-служба команды "Динамо" СПб, где спортсмен был капитаном, на своей страничке "ВКонтакте".

19-летний Файзутдинов вместе с "Динамо" СПб выступал в Молодежной хоккейной лиге. Во время матча с ярославским "Локо" (1:5), что проходил 12 марта, в голову Тимура попала шайба. Хоккеист упал на лед, после чего его отвезли в реанимацию, где врачи боролись за его жизнь. К сожалению, молодого спортсмена спасти не удалось.

Видео инцидента с Файзутдиновым в игре доступно в сети:

В текущем сезоне Файзутдинов сыграл в 52 матчах регулярного чемпионата МХЛ, в которых сумел отметиться 7 результативными передачами. В плей-офф Файзутдинов провел две игры.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский хоккеист избил соперника до потери сознания во время матча.