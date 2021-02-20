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В России хоккеист добил лежачего соперника клюшкой (видео)

В России хоккеист добил лежачего соперника клюшкой (видео)
Обновлено 10:05 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер BlueJacketsNHL

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Трактор" принимал "Металлург". В одном из эпизодов игры защитник хозяев Олег Евенко не совладал с эмоциями.

Российский хоккеист ударил потерявшего сознание соперника головой об лед (видео)

В первом периоде Евенко, который давно известен своими агрессивными выпадами, грубо сыграл против игрока "Металлурга" Егора Яковлева. Хоккеист хозяев решил добить оппонента, который лежал на льду, ударом клюшкой по спине. Судьи "наградили" игрока-дебошира, который еще и успел завязать драку, за проявленную жестокость лишь шестью минутами штрафа.

Видео момента доступно в сети: 

Отметим, в итоге хозяева добыли победу в овертайме со счетом 4:3.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в РФ хоккеист сломал клюшку о голову соперника.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 244

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Россия, Хоккей, КХЛ.
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