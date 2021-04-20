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Посол США удивил реакцией на совет Кремля покинуть Россию

Посол США удивил реакцией на совет Кремля покинуть Россию
09:22 Сегодня Телеграф

Американский посол Джон Салливан в РФ отказался выехать из страны даже после "совета" Кремля.

Об этом 20 апреля сообщили Axios.

Отметим, что Салливан дипломат, которого Байден не менял со времен Трампа.

Еще 16 апреля в МИД РФ объявили о высылке 10 дипломатов США.

При этом, Салливана не изгоняли из РФ. Его вызвали для встречи с чиновником по внешней политике Юрием Ушаковым и он порекомендовал ему вернуться в США.

Однако, по мнению людей, знакомых с его мышлением, дипломат считает, что если глава Кремля хочет, чтобы он уехал, ему нужно будет его заставить.

Также есть информация, что Салливан все же покинет Россию на некоторое время. Посол встретиться со своей семьей и членами новой администрации, а после этого снова вернется в Москву.

Напомним, что ранее в Америке применили ряд санкций к РФ из-за кибератак и дезинформации во время предвыборной кампании.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Москва, Россия, Джон Салливан.
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