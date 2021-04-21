В день вынесения приговору убийце Флойда полицейские в США убили 16-летнюю чернокожую девочку (видео)

Полицейского, который в прошлом году убил афроамериканца Джорджа Флойда на улице Миннеаполиса признали виновным.

Об этом сообщили BBC News.

Все началось с видео, на котором 45-летний Дерек Шовен стоял на коленях вблизи Флойда более девяти минут во время его ареста в мае прошлого года.

Широко распространяющиеся кадры вызвали протесты во всем мире против расизма и чрезмерного применения силы полицией.

В свою очередь, Шовен был признан виновным по трем статьям: убийство второй степени, убийство третьей степени и непредумышленное убийство.

Он останется под стражей до вынесения приговора и может провести десятилетия в тюрьме. Приговор вызвал праздничные сцены за пределами суда, где несколько сотен человек приветствовали его объявление.

Кадры с места событий:

В тот же день 21 апреля в Огайо была застрелена темнокожая девочка подросток.

Об этом сообщили Independent.

Согласно предоставленным данным, 16-летняя Макия Брайант погибла во время стрельбы в городе Колумбус.

Паула, мать погибшей рассказала, что в ее дочь стреляли во время происшествия во вторник, когда она бросалась на людей с ножом и не реагировали на просьбы полиции.

В свою очередь власти подтвердили, что девушку застрелил офицер после чего ее доставили в больницу Маунт-Кармель-Ист в критическом состоянии, где она и скончалась.

Напомним, что в городе Кеноша, штат Висконсин (США) в одном из баров произошла стрельба, которая обернулась тремя убитыми и еще двумя раненными.