В США мужчина расстрелял людей после просьбы покинуть бар, трое погибших (видео)

В городе Кеноша, штат Висконсин (США) в одном из баров произошла стрельба, которая обернулась тремя убитыми и еще двумя раненными.
Об этом пишет NBC.
Происшествие произошло в баре Somers House на севере города. Полиция прибыла на место, когда все уже закончилось.
Двух пострадавших доставили в больницу с серьезными ранениями.
Предварительно установлено, что подозреваемый находился в баре, но потом его попросили покинуть заведение. Преступник ушел, но затем вернулся и открыл огонь.
Злоумышленник до сих пор на свободе, однако считается, что угрозы для мирных жителей нет.
Имена погибших и пострадавших устанавливаются, подъезды к бару перекрыты.
Кеноша не впервой фигурирует в американских СМИ. 23 августа 2020 полицейские при невыясненных обстоятельствах несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, после чего там начались массовые акции протестов движения Black Lives Matter.
27 августа толпа протестующих набросилась на подростка из "отрядов народной милиции", в ответ тот применил оружие и застрелил двоих из них.
Сам город серьезно пострадал после этих акций, некоторые здания были полностью разрушены.