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В США мужчина расстрелял людей после просьбы покинуть бар, трое погибших (видео)

В США мужчина расстрелял людей после просьбы покинуть бар, трое погибших (видео)
Обновлено 22:56 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В городе Кеноша, штат Висконсин (США) в одном из баров произошла стрельба, которая обернулась тремя убитыми и еще двумя раненными. 

Об этом пишет NBC.

Происшествие произошло в баре Somers House на севере города. Полиция прибыла на место, когда все уже закончилось. 

Двух пострадавших доставили в больницу с серьезными ранениями. 

Предварительно установлено, что подозреваемый находился в баре, но потом его попросили покинуть заведение. Преступник ушел, но затем вернулся и открыл огонь. 

Злоумышленник до сих пор на свободе, однако считается, что угрозы для мирных жителей нет. 

Имена погибших и пострадавших устанавливаются, подъезды к бару перекрыты. 

Кеноша не впервой фигурирует в американских СМИ. 23 августа 2020 полицейские при невыясненных обстоятельствах несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, после чего там начались массовые акции протестов движения Black Lives Matter.

27 августа толпа протестующих набросилась на подростка из "отрядов народной милиции", в ответ тот применил оружие и застрелил двоих из них

Сам город серьезно пострадал после этих акций, некоторые здания были полностью разрушены.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 488

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США, Стрельба, Висконсин, Кеноша.
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