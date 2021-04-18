В США мужчина расстрелял людей после просьбы покинуть бар, трое погибших (видео)

В городе Кеноша, штат Висконсин (США) в одном из баров произошла стрельба, которая обернулась тремя убитыми и еще двумя раненными.

Об этом пишет NBC.

Происшествие произошло в баре Somers House на севере города. Полиция прибыла на место, когда все уже закончилось.

Двух пострадавших доставили в больницу с серьезными ранениями.

Предварительно установлено, что подозреваемый находился в баре, но потом его попросили покинуть заведение. Преступник ушел, но затем вернулся и открыл огонь.

Злоумышленник до сих пор на свободе, однако считается, что угрозы для мирных жителей нет.

Имена погибших и пострадавших устанавливаются, подъезды к бару перекрыты.

Кеноша не впервой фигурирует в американских СМИ. 23 августа 2020 полицейские при невыясненных обстоятельствах несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, после чего там начались массовые акции протестов движения Black Lives Matter.

27 августа толпа протестующих набросилась на подростка из "отрядов народной милиции", в ответ тот применил оружие и застрелил двоих из них.

Сам город серьезно пострадал после этих акций, некоторые здания были полностью разрушены.