Услышали во всех уголках штата: в США парочка устроила "землетрясение"

В США (штат Нью-Гэмпшир) молодые родители устроили мощный взрыв, который слышали во всех уголках штата и местные жители приняли за землетрясение, что произошел во время вечеринки, организованной по случаю объявления пола будущего ребенка.

Об этом пишет The Guardian.

Так, будущие родители решили использовать 36 килограммов вещества под названием Tannerite (таннерит, бинарные взрывные мишени, используемые для стрельбы из огнестрельного оружия, продаются в виде наборов, - Авт.). Взрыв они организовали в карьере.

Но с веществом, они, по всей видимости, не рассчитали настолько, что он был слышен на всех концах штата. Многие восприняли его как землетрясение, да и немудрено – соседи пары сообщили о трещинах даже в фундаментах своих домов.

В конце концов, мужчина, который организовал взрыв, самостоятельно сдался полиции.

Как ранее сообщал "Телеграф", ранее стюардессу авиакомпании British Airways заподозрили в интимных связях с пилотами и пассажирами после того, как в сеть попали ее откровенные фото, которые она сама и выложила.