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В новой стрельбе в США погибли полицейские (видео)

В новой стрельбе в США погибли полицейские (видео)
Обновлено 08:13 Сегодня Телеграф Фото: youtube

В Северной Каролине американец устроил 13-часовую перестрелку с полицейскими из-за чего погибли 5 человек.

Об этом 29 апреля сообщил шериф округа Ватауга Лен Хагаман.

По его словам, заместители шерифа попали в засаду и были смертельно ранены.

Так, заместитель Логан Фокс погиб сразу на месте в городке Бун-Маунтин в Блу-Ридж-Маунтин, в то время как сержант. Согласно заявлению шерифа, Крис Уорд умер после того, как его доставили в местную больницу.

Помимо них еще минимум пятеро человек погибли.

Мужчина не явился на работу и не отвечал на телефонные звонки, поэтому к нему и направилась проверка.

Во время перестрелки также был ранен офицер Буна.

Подозреваемым был 32-летний Элтон Барнс, который, по утверждениям властей, также убил жителей дома - Мишель Аннетт Лигон и Джорджа Уайатта Лигона.

Ситуация нормализовалась около 11 часов вечера 28 апреля.

По данным расследования, стрелок забаррикадировался в доме и иногда стрелял в направлении сотрудников полиции.

Видео с места инцидента:

Напомним, что в Израиле на севере страны, у горы Мерон, во время праздника Лаг ба-Омер упала трибуна. В результате 44 человека погибли.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Стрельба, Северная Каролина.
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