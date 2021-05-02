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В Штатах мужчина открыл стрельбу в казино: есть жертвы (видео)

В Штатах мужчина открыл стрельбу в казино: есть жертвы (видео)
Обновлено 17:48 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В американском штате Висконсин неизвестный открыл стрельбу в казино, из-за чего два человека погибло и еще один тяжело ранен. Стрелок тоже был убит во время перестрелки с полицией. 

Об этом пишет CNN

Стрельба произошла в казино Oneida в городе Грин-Бей. Нападавший, по словам представителя местной полиции, имел конфликт с работником ресторана в отеле, расположенном в соседнем здании, однако того не оказалось на месте, а потому погибли коллеги "жертвы". 

Казино и ближайшие заведения сейчас закрыты. В полиции утверждают, что сейчас опасности для мирных жителей нет. 

Напомним, что совсем недавно, 29 апреля, в Северной Каролине злоумышленник в течении 13-ти часов вел перестрелку с полицейскими. Во время этого погибли 5 человек.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 280

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США, Стрельба, Висконсин.
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