В Штатах мужчина открыл стрельбу в казино: есть жертвы (видео)

В американском штате Висконсин неизвестный открыл стрельбу в казино, из-за чего два человека погибло и еще один тяжело ранен. Стрелок тоже был убит во время перестрелки с полицией.

Об этом пишет CNN.

Стрельба произошла в казино Oneida в городе Грин-Бей. Нападавший, по словам представителя местной полиции, имел конфликт с работником ресторана в отеле, расположенном в соседнем здании, однако того не оказалось на месте, а потому погибли коллеги "жертвы".

Казино и ближайшие заведения сейчас закрыты. В полиции утверждают, что сейчас опасности для мирных жителей нет.

Напомним, что совсем недавно, 29 апреля, в Северной Каролине злоумышленник в течении 13-ти часов вел перестрелку с полицейскими. Во время этого погибли 5 человек.