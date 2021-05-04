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Даже часы расплавились: американец записывал обзор на винтовку, когда она взорвалась в руках (фото и видео 18+)

Даже часы расплавились: американец записывал обзор на винтовку, когда она взорвалась в руках (фото и видео 18+)
01:34 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

У популярного американского блогера "Kentucky Ballistics" в руках взорвалась винтовка 50-го калибра: он чудом не лишился глаза, но получил шрам на всю шею.

Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

Герой истории американский блогер "Kentucky Ballistics", который исследует разного рода оружие. У него есть YouTube-канал с более чем полутора миллионами подписчиков.

Инцидент произошел, когда мужчина готовил обзор сверхмощной снайперской винтовки, которая предназначена для стрельбы по военной технике.

На видео видно, когда блогер спустил курок - оружие сразу же разорвало на части. 

По предварительным данным причиной этого мог послужить некачественный патрон.

Примечательно, что взрыв произошел такой силы, что расплавились даже часы на руке у американца.

Видео инцидента (смотреть с 4:23 минуты):

В своем Инстаграме мужчина также поделился фотографиями последствий (контент +18, присутствуют сцены увечий, шрамов и крови) происшествия.

 
 
 
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A post shared by Kentucky Ballistics (@kentuckyballistics)

 

Напомним, ранее известный фотограф и видеооператор Бьорн Стейнбек (Bjorn Steinbekk), пожертвовав дроном, снял видео извержения вулкана Фаградальсфьядль в Исландии. Писатель Стивен Кинг остался им недоволен.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 162

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США, Оружие.
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