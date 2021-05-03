Дрон расплавился, снимая жерло извергающегося вулкана: Стивен Кинг видео не оценил

Известный фотограф и видеооператор Бьорн Стейнбек (Bjorn Steinbekk), пожертвовав дроном, снял видео извержения вулкана Фаградальсфьядль в 40 км от столицы Исландии, который начал извергаться впервые за последние восемь столетий. Писатель Стивен Кинг остался им недоволен.

У них произошел забавный диалог в Twitter.

Фотограф выложил видео жерла вулкана, снятое с его дрона, который расплавился во время сьемки.

I guess you all wanted to see a drone melt inside active crater. Well, it did, this morning! @DJIGlobal pic.twitter.com/VL1JEGNRCP — Bjorn Steinbekk (@BSteinbekk) April 28, 2021

Спустя некоторое время Стивенг Кинг прокомментировал его пост.

"Пустая трата отличного дрона", — написал он.

The waste of a perfectly good drone. https://t.co/gTiLjURsrO — Stephen King (@StephenKing) April 29, 2021

На следующий день автор видео шутливо прокомментировал реакцию Кинга.

Напомним, что ранее в сети уже показывали потрясающее видео момента извержения вулкана Фаградальсфьядль в Исландии.