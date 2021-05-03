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Дрон расплавился, снимая жерло извергающегося вулкана: Стивен Кинг видео не оценил

Дрон расплавился, снимая жерло извергающегося вулкана: Стивен Кинг видео не оценил
01:41 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Известный фотограф и видеооператор Бьорн Стейнбек (Bjorn Steinbekk), пожертвовав дроном, снял видео извержения вулкана Фаградальсфьядль в 40 км от столицы Исландии, который начал извергаться впервые за последние восемь столетий. Писатель Стивен Кинг остался им недоволен.

У них произошел забавный диалог в Twitter.

Фотограф выложил видео жерла вулкана, снятое с его дрона, который расплавился во время сьемки.

Спустя некоторое время Стивенг Кинг прокомментировал его пост.

"Пустая трата отличного дрона", — написал он.

На следующий день автор видео шутливо прокомментировал реакцию Кинга.

Напомним, что ранее в сети уже показывали потрясающее видео момента извержения вулкана Фаградальсфьядль в Исландии.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 151

Все по теме:

Исландия, Вулкан, Стивен Кинг, Дрон, Фаградальсфьядль.
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