Дрон расплавился, снимая жерло извергающегося вулкана: Стивен Кинг видео не оценил

Известный фотограф и видеооператор Бьорн Стейнбек (Bjorn Steinbekk), пожертвовав дроном, снял видео извержения вулкана Фаградальсфьядль в 40 км от столицы Исландии, который начал извергаться впервые за последние восемь столетий. Писатель Стивен Кинг остался им недоволен.

У них произошел забавный диалог в Twitter.

Фотограф выложил видео жерла вулкана, снятое с его дрона, который расплавился во время сьемки.

I guess you all wanted to see a drone melt inside active crater. Well, it did, this morning! @DJIGlobal pic.twitter.com/VL1JEGNRCP

— Bjorn Steinbekk (@BSteinbekk) April 28, 2021