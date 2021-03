После череды из тысяч землетрясений в Исландии начал извергаться проспавший 800 лет вулкан (фото, видео)

На юго-западе Исландии после серии землетрясений в ночь на субботу, 20 марта, началось извержение вулкана Фаградалсфьялл в 40 км от столицы страны Рейкьявика.

Об этом сообщила метеорологическая служба Исландии и опубликовала в Twitter сделанную с вертолета видеозапись, на которой видны потоки раскаленной лавы.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL

— Icelandic Meteorological Office - IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021