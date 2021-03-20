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После череды из тысяч землетрясений в Исландии начал извергаться проспавший 800 лет вулкан (фото, видео)

После череды из тысяч землетрясений в Исландии начал извергаться проспавший 800 лет вулкан (фото, видео)
08:06 Сегодня Телеграф фото: Twitter

На юго-западе Исландии после серии землетрясений в ночь на субботу, 20 марта, началось извержение вулкана Фаградалсфьялл в 40 км от столицы страны Рейкьявика.

Об этом сообщила метеорологическая служба Исландии и опубликовала в Twitter сделанную с вертолета видеозапись, на которой видны потоки раскаленной лавы.

 

Как уточняют метеорологи, длина трещины составляет около 500-700 метров (1,640-2,300 футов). Последнее извержение этого вулкана было около 800 лет назад.

"Я вижу светящееся красное небо из своего окна, - сказала агентству Reuters Раннвейг Гудмундсдоттир, жительница города Гриндавик, находящегося в 8 км от вулкана. - Здесь все садятся в машины, чтобы подъехать туда".

Пользователи также стали выкладывать фото извергающегося вулкана.

 

Также на извержение вулкана можно посмотреть и в онлайн режиме.

Отметим, в Исландии за последние три недели зарегистрировано более 40 000 землетрясений. Землетрясение магнитудой 3,1 было зарегистрировано в 1,2 км от Фаградальсфьядля за несколько часов до начала извержения.

Добавим, Исландия часто испытывает подземные толчки, поскольку расположена между двумя тектоническими плитами.

Как сообщал "Телеграф", ранее извергался вулкан Ключевская сопка на Камчатке- самый высокий действующий вулкан Евразии. Позже несколько смельчаков захотели снять извержение вулкана вблизи и у них это получилось. Мужчины также смогли заглянуть в сам кратер.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Исландия, Видео, Фото, Вулканы, Извержения.
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