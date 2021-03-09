Извержение самого высокого действующего вулкана Евразии сняли на видео

На Камчатке извергается Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии.

Захватывающие кадры извержения вулкана выкладывают очевидцы.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как истекает лава и с каким звуком осыпаются плавящиеся камни.

Еще на одной серии роликов невооруженным взглядом видно, как рождается новый конус, который возник на истоке побочного прорыва на склоне Ключевского вулкана. Этот побочный прорыв из двух параллельных трещин произошел на Ключевской сопке 18 февраля на высоте 2850 метров.

В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщают, что из-за выброса лавы могут быть размыты дороги между поселками Ключи и Козыревск, а также нарушен экологический баланс рек, находящихся неподалеку.

Отметим, что извергаться вулкан начал еще 4 мая. Сам вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположен на востоке Камчатки и достигает высоты 4850 метров. Его приблизительный возраст - 7000 лет.

Как сообщал "Телеграф", ранее расположенный на острове Сицилия вулкан Этна довольно часто проявляет активность. Так в декабре 2020 года он выбросил лавовые фонтаны высотой около сотни метров.

После этого ситуация успокоилась вплоть до 1 февраля, когда вулкан вновь напомнил о себе масштабным выбросом лавы и пепла.