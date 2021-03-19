Скачать
Пятница, 19.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
В Одессе неадекват приставал к детям, а при задержании попытался утопиться (видео)
В Одессе неадекват приставал к детям, а при задержании попытался утопиться (видео)
Зеленский собирает СНБО на внеочередное заседание: первые детали
Зеленский собирает СНБО на внеочередное заседание: первые детали
Самый ожидаемый фильм в Украине: что сулит украинской власти расследование Bellingcat о ЧВК "Вагнер"
Самый ожидаемый фильм в Украине: что сулит украинской власти расследование Bellingcat о ЧВК "Вагнер"
"Динамо" вылетело из Лиги Европы, проиграв во второй раз "Вильярреалу" (видео)
"Динамо" вылетело из Лиги Европы, проиграв во второй раз "Вильярреалу" (видео)

Экстремалы заглянули в кратер извергающегося вулкана на Камчатке (видео)

Экстремалы заглянули в кратер извергающегося вулкана на Камчатке (видео)
00:34 Сегодня Телеграф Фото: telegram - kamchatka01

В сети показали видео извержения на Камчатке самого высокого из действующих вулканов Евразии - Ключевской сопки.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Камчатка №1". Там также поделились кадрами с места событий.

Согласно предоставленной информации, гиды для развлечения проводят опасные экскурсии для самых отважных туристов.

Так, несколько смельчаков захотели снять извержение вулкана вблизи и у них это получилось.

Мужчины также смогли заглянуть в сам кратер.

Видео извержения вулкана:


Стоит отметить, что Ключевской вулкан начал извергаться еще 4 мая. Он расположился на востоке Камчатки и имеет высоту 4850 метров, а его примерный возраст 7 тысяч лет.

Стоит напомнить, что в декабре 2020 года на острове Сицилия вулкан Этна  выбросил лавовые фонтаны высотой около сотни метров.  

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 91

Все по теме:

Камчатка, Вулкан, Ключевская Сопка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин вызвал Байдена на разговор и выдвинул условие
02 Путин действительно испугался: в реакции президента России на слова Байдена подметили любопытный момент
03 В Киеве мужчину жестоко избили ногами в "Сильпо" за замечания женщине без маски: подробности истории
04 Пришло время платить за лыжи и праздники, чуда не произойдет: врач дал прогноз по новому локдауну и эпидемии коронавируса
05 Сеть взволновали слитые "результаты" жеребьевки Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оккупанты убили украинского военного возле Пивденного на Донбассе
Оккупанты убили украинского военного возле Пивденного на Донбассе
Пришло время платить за лыжи и праздники, чуда не произойдет: врач дал прогноз по новому локдауну и эпидемии коронавируса
Пришло время платить за лыжи и праздники, чуда не произойдет: врач дал прогноз по новому локдауну и эпидемии коронавируса
Страсти вокруг &quot;Северного потока 2&quot;: Германия придумала сделку с участием Украины
Страсти вокруг "Северного потока 2": Германия придумала сделку с участием Украины
Какой праздник 19 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 19 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь