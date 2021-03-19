Экстремалы заглянули в кратер извергающегося вулкана на Камчатке (видео)

В сети показали видео извержения на Камчатке самого высокого из действующих вулканов Евразии - Ключевской сопки.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Камчатка №1". Там также поделились кадрами с места событий.

Согласно предоставленной информации, гиды для развлечения проводят опасные экскурсии для самых отважных туристов.

Так, несколько смельчаков захотели снять извержение вулкана вблизи и у них это получилось.

Мужчины также смогли заглянуть в сам кратер.

Видео извержения вулкана:





Стоит отметить, что Ключевской вулкан начал извергаться еще 4 мая. Он расположился на востоке Камчатки и имеет высоту 4850 метров, а его примерный возраст 7 тысяч лет.

Стоит напомнить, что в декабре 2020 года на острове Сицилия вулкан Этна выбросил лавовые фонтаны высотой около сотни метров.