В Исландии пожертвовали дроном, чтобы снять извержение вулкана с лучшего ракурса (видео)

Пользователь социального новостного ресурса Reddit снял видео момента извержения вулкана Фаградалсфьялл в 40 км от столицы Исландии, который начал извергаться впервые за последние 800 лет.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Reddit".

На видео можно увидеть извержение вулкана с уникального ракурса – прямо над жерлом, откуда извергается лава. На ролике четко видно, как камера постепенно опускается в бурлящую магму.

"Фродо просто должен был использовать дрон", - говорится в подписи к кадрам. Авторы, по всей видимости, проводят аналогию с "Властелином Колец". В эпопее главный герой хоббит Фродо Бэггинс должен был сбросить Кольцо Всевластия в недра огненной горы, чтобы спасти мир от зла.

Как сообщал "Телеграф", ранее извергался вулкан Ключевская сопка на Камчатке - самый высокий действующий вулкан Евразии. Позже несколько смельчаков захотели снять извержение вулкана вблизи и у них это получилось. Мужчины также смогли заглянуть в сам кратер.