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Пострадавших уносило в море: в США на куски разбилась лодка с десятками мигрантов на борту, есть жертвы (фото)

Пострадавших уносило в море: в США на куски разбилась лодка с десятками мигрантов на борту, есть жертвы (фото)
Обновлено 15:13 Сегодня Телеграф

У берегов американского штата Калифорния, у побережья Сан-Диего, разбилась лодка, перевозившая нелегальных мигрантов, в результате чего погибли четыре человека, еще один находится в критическом состоянии, около двух десятков человек получили ранения.

Об этом сообщает ВВС.

Предположительно, деревянная лодка наткнулась на риф и разбилась на куски, в результате 30 человек оказались в воде. Большинство смогли самостоятельно доплыть до берега, шесть человек спасли.

Разбилась лодка с мигрантами

"С нашей точки зрения, все указывает на то, что это было судно для контрабанды, которое использовалось для незаконного ввоза мигрантов в Соединенные Штаты", - сказал Джефф Стивенсон, агент пограничного патрулирования.

Разбилась лодка с мигрантами

Спасательная операция осложнялась тем, что лодку ударом разбило на части, а прибой достигал от пяти до шести футов. К тому же было холодно и ветрено. Пострадавших уносило в море обратным течением, а некоторым пострадавшим, находившимся на берегу, требуется искусственное дыхание.

Разбилась лодка с мигрантами

Таможенно-пограничная служба США (CBP) объявила в пятницу, что усилила патрулирование береговой линии в выходные дни, чтобы попытаться сдержать контрабандистов.

Как сообщал "Телеграф", ранее по меньшей мере 140 человек погибли в наиболее смертоносном кораблекрушении 2020 года

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 176

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Мигранты, США, Сан-Диего, Фото, Катастрофы, Лодки.
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