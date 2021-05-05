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Жуткая авиакатастрофа в США: самолет с пассажирами влетел в жилой дом, есть жертвы (фото, видео)

Жуткая авиакатастрофа в США: самолет с пассажирами влетел в жилой дом, есть жертвы (фото, видео)
Обновлено 17:09 Сегодня Телеграф

В ночь на среду, 5 мая, в штате Миссисипи произошла авиакатастрофа. Небольшой частный самолет с людьми на борту влетел в жилой дом, в результате чего погибло, как минимум, четыре человека.

Как сообщает американское издание WDAM, трагедия случилась в  городе Хаттисберг около полуночи по местному времени. Сейчас место оцеплено полицией, расследование поручили Национальному совету по безопасности на транспорте США и Федеральному авиационному управлению.

На данный момент в полиции не говорят, кто именно погиб в авиакатастрофе: пассажиры и пилот самолета, или же жильцы дома, который разрушен полностью.

Напомним, в российском городе Сургут в аэропорту произошла авария с участием двух самолетов.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Авиакатастрофа, США, Жертвы, Миссисипи.
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