Без пилотов с включенными двигателями: в России курьезно столкнулись самолеты (фото)

В российском городе Сургут в аэропорту произошла авария с участием двух самолетов. На этот раз обошлось без жертв.

В четверг поздно вечером, 1 апреля, примерно 22 часа 45 минут во время технического обслуживания самолетов борта ATR-72, находившегося с запущенными двигателями, произошло самопроизвольное движение. Воздушное судно врезалось в самолет ЯК-40, находившееся на стоянке. В момент аварии на борту самолетов не было пассажиров или членов экипажей. Поэтому никто из людей не пострадал. А вот самолеты отделались механическими повреждениями, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.

По данному факту проводится процессуальная проверка. Силовики изучают место происшествия, опрашивают работников аэропорта и изъяли техническую документацию.

Напомним, на военном аэродроме Шайковка под Калугой разбился российский бомбардировщик Ту-22М3. Авиакатастрофа привела к гибели троих военных.