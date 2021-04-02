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Без пилотов с включенными двигателями: в России курьезно столкнулись самолеты (фото)

Без пилотов с включенными двигателями: в России курьезно столкнулись самолеты (фото)
Обновлено 10:01 Сегодня Телеграф

В российском городе Сургут в аэропорту произошла авария с участием двух самолетов. На этот раз обошлось без жертв.

В четверг поздно вечером, 1 апреля, примерно 22 часа 45 минут во время технического обслуживания самолетов  борта ATR-72, находившегося с запущенными двигателями, произошло самопроизвольное движение. Воздушное судно врезалось в самолет ЯК-40, находившееся на стоянке. В момент аварии на борту самолетов не было пассажиров или членов экипажей. Поэтому никто из людей не пострадал. А вот самолеты отделались механическими повреждениями, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.

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По данному факту проводится процессуальная проверка. Силовики изучают место происшествия, опрашивают работников аэропорта и изъяли техническую документацию.

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Напомним, на военном аэродроме Шайковка под Калугой разбился российский бомбардировщик Ту-22М3. Авиакатастрофа привела к гибели троих военных.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 255

Все по теме:

Аэропорт, Авария, Самолеты, ATR-72, Сургут, ЯК-40.
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