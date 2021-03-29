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В российском Краснодаре аварийно приземлился Boeing-737 - появилось видео посадки из салона

В российском Краснодаре аварийно приземлился Boeing-737 - появилось видео посадки из салона
Обновлено 14:46 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

В аэропорту Краснодара аварийно сел самолет Boeing-737 авиакомпании "Аэрофлот", летевший из московского аэропорта "Шереметьево". На борту самолета находились 149 человек.

Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Краснодар".

О том, что экипаж самолета собирается аварийно посадить самолет стало известно около 17:26 в воскресенье, 28 марта.

"Произошло рассогласование механизации закрылков. Объявлена аварийная посадка. К месту направлены службы экстренного реагирования", - говорится в сообщении воздушной гавани.

На момент аварийной посадки находились около 150 человек. Уже в 18:19 самолет благополучно сел в краснодарском аэропорту. К счастью, обошлось без пострадавших нет.

В сети показали видео подготовки пассажиров к аварийной посадке. В салоне слышны рекомендации и без того напуганным пассажирам: "Голову на колени! Группируйтесь! Группируйтесь!".

Как рассказала в Instagram одна из пассажирок этого рейса, все изначально начиналось неблагополучно.

"Мы прошли паспортный контроль, нас подвезли к самолету но не выпустили... развернули автобус в аэропорт, рейс задержался с вылетом на час... Перед приземлением в Краснодаре нам сообщили, что самолёт готовится к аварийной посадке на сушу... Сначала мы подумали, что это шутка, но позже информацию подтвердил пилот, дальше самолет около часа кружил около города, скорее всего, чтобы выжечь топливо, борт проводники готовили нас к аварийной посадке, на лицах людей был страх..." – рассказала она.

 
 
 
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Публикация от Dmitriy&MariAlmaZ (@almazmari)

В комментариях также указали, что причиной аварийной посадки Boeing-737 стала неисправность закрылок.

ЧП в Краснодаре

Как сообщал "Телеграф", ранее Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 марта,  при взлете на военном аэродроме Шайковка под Калугой (Россия) разбился дальний бомбардировщик Ту-22М3, в результате чего погибли трое военных. Среди причин ЧП называется неисправность оборудования или ошибка командира экипажа, хоть второе - маловероятно.

Также поздним вечером в четверг, 25 марта, в Куршском заливе (Балтийское море) во время учебного полета в пяти километрах от берега произошла авиакатастрофа с участием вертолета КА-32 МЧС, в результате которой один человек погиб, двоих удалось спасти.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 455

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Самолеты, Краснодар, Аэропорты, Boeing 737.
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