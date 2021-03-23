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В российском аэропорту разбился бомбардировщик: есть погибшие

В российском аэропорту разбился бомбардировщик: есть погибшие
12:55 Сегодня Телеграф

Во вторник, 23 марта,  при взлете на военном аэродроме Шайковка под Калугой (Россия) разбился дальний бомбардировщик Ту-22М3, в результате чего погибли трое военных.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Также известно, что тяжелого вооружения на борту бомбардировщика не было. Известно, что у дальнего бомбардировщика на земле нештатно сработала катапульта во время запуска двигателей бомбардировщика.

Добавим, что позже в ТАСС уточнили, что крушения как такового не было. Действительно, сработала катапульта во время запуска двигателей.

"На земле при запуске двигателей сработали катапульты. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора", - сказал собеседник агентства.

Отметим, что это не первое ЧП с бомбардировщиками на этом военном аэродроме. Тогда,  в 2017 году бомбардировщик Ту-22М3 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате инцидента самолет получил серьезные повреждения, но никто не пострадал.

Справка

Дальний бомбардировщик Ту-22М представляет собой советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Носитель ядерного оружия. Бомбардировщик стоит на вооружении российских военных с 1974 года. Он предназначен для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами морских и наземных целей днем и ночью, в любых метеоусловиях.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Китае разбился вертолет, перевозивший туристов.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Россия, Катастрофы, Бомбардировщики, военные аэродромы.
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