Смертельное ЧП с бомбардировщиком под Калугой: названы возможные причины

Среди причин смертельного ЧП с бомбардировщиком Ту-22М3 под Калугой, в результате чего погибли трое военных, могли стать неисправность оборудования или ошибка командира экипажа.

Об этом сообщается в Telegram-канале "LIFE SHOT".

На бомбардировщике Ту-22М3 есть так называемая функция "принудительного катапультирования" и работает она следующим образом. Командир экипажа переключает тумблер (перед этим выполняет ряд действий, чтобы это переключение стало возможным), и три члена экипажа "покидают" борт - по очереди с задержкой от 0,3 до 3,5 секунды. Далее катапультируется уже сам КВС.

При этом в Telegram-канале уточняют, чтобы ошибка командира, который выжил во время инцидента, в этой ситуации очень маловероятна — слишком много нужно выполнить "случайных действий", чтобы катапультировать экипаж.

Как сообщал "Телеграф", ранее были названы фамилии погибших военных во время инцидента с бомбардировщиком.