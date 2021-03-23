Скачать
Вторник, 23.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Раскол в "Голосе": что происходит в партии и за что могут наказать половину фракции
Раскол в "Голосе": что происходит в партии и за что могут наказать половину фракции
Скандалы, интриги, договорняки: когда и как расколется "Голос" и кто в Раде может пойти по тому же пути
Скандалы, интриги, договорняки: когда и как расколется "Голос" и кто в Раде может пойти по тому же пути
"Продолжают традиции дедов": на территории консульства РФ в Страсбурге прятали краденые велосипеды, а затем продавали
"Продолжают традиции дедов": на территории консульства РФ в Страсбурге прятали краденые велосипеды, а затем продавали
Украине в игре с Францией поможет только чудо: прогноз букмекеров
Украине в игре с Францией поможет только чудо: прогноз букмекеров

Катапульта убила экипаж российского бомбардировщика: появились данные о погибшем командире (фото)

Катапульта убила экипаж российского бомбардировщика: появились данные о погибшем командире (фото)
Обновлено 14:18 Сегодня Телеграф

Стали известны подробности о членах экипажа российского бомбардировщика Ту-22М3,  разбившегося при взлете на военном аэродроме Шайковка под Калугой. Всего в результате авиакатастрофы погибло трое военных.

Среди погибших командир полка полковник Вадим Белослюдцев. Об этом сообщает telegram-канал "112".

"По нашим данным, летчику удалось выжить из-за того, что он успел пристегнуться в то время, как остальные ещё закреплялись в кабине", - отмечают авторы канала.

Также стали известны имена остальных членов экипажа. Их озвучили на telegram-канале "LIFE SHOT".

"Список погибших в ЧП с бомбардировщиком под Калугой:

— командир полка Белослюдцев;

— майор Султанов;

— инструктор по лётной подготовке из Рязани Подсобляев, - указано в сообщении.

Отметим, причиной трагедии стало внештатное срабатывание катапульты во время запуска двигателей бомбардировщика.

Напомним, в Турции потерпел крушение военный вертолет с  13 военнослужащими на борту. 9 человек погибло на месте катастрофы. В кабине находился командир 8-го корпуса сухопутных войск Турции, генерал Осман Эрбаш.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 215

Все по теме:

Калуга, Авиактастрофа, Списки погибших, бомбардировщик Ту-22М3.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Это стоит 2 миллиона? Как выглядит здание Офиса президента после работы клининговой компании (фото)
02 "В престижной запорожской школе изнасиловали мальчика" – полиция выясняла, было ли ЧП
03 Абсолютно голая Настя Ивлеева появилась на обложке Playboy
04 Охранник супермаркета в Киеве ударил покупательницу: инцидент попал на видео
05 Выяснилось отношение Ермака к протестам возле Офиса президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Полезные конфеты с курагой: простой рецепт на 30 минут
Полезные конфеты с курагой: простой рецепт на 30 минут
В полиции выдвинули обвинения &quot;организатору погрома&quot; на Банковой
В полиции выдвинули обвинения "организатору погрома" на Банковой
Кабмин запретил въезд в Украину без отрицательного теста на коронавирус: что важно знать о нововведении
Кабмин запретил въезд в Украину без отрицательного теста на коронавирус: что важно знать о нововведении
&quot;На передовой ситуация сложная, но есть позитив&quot;: врач Дубровский о борьбе с новой волной коронавируса в Киеве
"На передовой ситуация сложная, но есть позитив": врач Дубровский о борьбе с новой волной коронавируса в Киеве
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь