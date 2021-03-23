Катапульта убила экипаж российского бомбардировщика: появились данные о погибшем командире (фото)

Стали известны подробности о членах экипажа российского бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося при взлете на военном аэродроме Шайковка под Калугой. Всего в результате авиакатастрофы погибло трое военных.

Среди погибших командир полка полковник Вадим Белослюдцев. Об этом сообщает telegram-канал "112".

"По нашим данным, летчику удалось выжить из-за того, что он успел пристегнуться в то время, как остальные ещё закреплялись в кабине", - отмечают авторы канала.

Также стали известны имена остальных членов экипажа. Их озвучили на telegram-канале "LIFE SHOT".

"Список погибших в ЧП с бомбардировщиком под Калугой:

— командир полка Белослюдцев;

— майор Султанов;

— инструктор по лётной подготовке из Рязани Подсобляев, - указано в сообщении.

Отметим, причиной трагедии стало внештатное срабатывание катапульты во время запуска двигателей бомбардировщика.

Напомним, в Турции потерпел крушение военный вертолет с 13 военнослужащими на борту. 9 человек погибло на месте катастрофы. В кабине находился командир 8-го корпуса сухопутных войск Турции, генерал Осман Эрбаш.