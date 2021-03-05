Крушение вертолета с 11-ю погибшими в Турции: названа причина трагедии

Стали известны причины падения военного вертолета в Турции в четверг, 4 марта. Скорей всего, всему виной резкое изменение погодных условий.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акара, который прибыл на место крушения летательного аппарата.

"По предварительной информации и свидетельствам очевидцев, считается, что авария произошла из-за внезапной неблагоприятное изменение погодных условий . Точная причина этого трагического события будет установлена в результате детального расследования", - сообщается в пятницу, 5 марта, на сайте министерства обороны страны.

Отметим, во время падения вертолета на его борту находилось 13 военнослужащих. 9 человек погибло на месте, а 4 удалось выжить. Позже еще двое раненых скончались в больнице. Авария произошла на участке между Бингелем и Татваном. В поисках погибших и раненых принимали участие беспилотники.

Как выяснилось, на борту судна находился командир 8-го корпуса сухопутных войск Турции, генерал Осман Эрбаш. Он также погиб на месте трагедии.