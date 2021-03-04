В Турции трагически погиб генерал, который помог Азербайджану в войне за Карабах (фото)

Во время крушения военного вертолета в Турции в четверг, 4 марта, вместе с другими военнослужащими, находившимися на борту, погиб командир 8-го корпуса сухопутных войск Турции, генерал Осман Эрбаш.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сельчук Байрактар, зять турецкого президента Реджепа Эрдогана.

Он признался, что его с погибшим генералом связывала многолетняя дружба. Байрактар с Эрбашем знали друг друга десять лет, и вместе даже испытывали наработки по боевому применению беспилотников.

"Нам всегда будет не хватать тебя, твоей любви, твоей дружбы и твоего героизма…" - написал Байрактар, заканчивая свой рассказ о погибшем генерале.

Отметим, изначально сообщалось, что на месте катастрофы вертолета были обнаружены девять погибших и четверо раненых. Позднее стало известно, что еще двое военных умерли в больнице.

Как сообщал "Телеграф", в конце февраля в Польше разбился вертолет с пассажирами. Из 4 человек на борту в катастрофе выжили только двое.