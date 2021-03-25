Вертолет российских спасателей рухнул в Балтийское море, есть погибший

Поздним вечером в четверг, 25 марта, в Куршском заливе (Балтийское море) во время учебного полета в пяти километрах от берега произошла авиакатастрофа с участием вертолета КА-32 МЧС, в результате которой один человек погиб, двоих удалось спасти.

Об этом сообщается в Telegram-канале LIFE SHOT.

Спасенных на катере доставили на берег, их госпитализировали с охлаждением. Также прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа вертолета.

Сам вертолет в считанные минуты после крушения затонул. Некоторые элементы корпуса летательного аппарата торчат из воды. На данный момент уже начаты работы по поднятию тела погибшего и вертолета со дна залива.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 марта, при взлете на военном аэродроме Шайковка под Калугой (Россия) разбился дальний бомбардировщик Ту-22М3, в результате чего погибли трое военных. Среди причин ЧП называется неисправность оборудования или ошибка командира экипажа, хот второе - маловероятно.