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Вертолет российских спасателей рухнул в Балтийское море, есть погибший

Вертолет российских спасателей рухнул в Балтийское море, есть погибший
Обновлено 22:58 Сегодня Телеграф

Поздним вечером в четверг, 25 марта, в Куршском заливе (Балтийское море) во время учебного полета в пяти километрах от берега  произошла авиакатастрофа с участием вертолета КА-32 МЧС, в результате которой один человек погиб, двоих удалось спасти.

Об этом сообщается в Telegram-канале LIFE SHOT.

Спасенных на катере доставили на берег, их госпитализировали с охлаждением. Также прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа вертолета.

Сам вертолет в считанные минуты после крушения затонул. Некоторые элементы корпуса летательного аппарата торчат из воды. На данный момент уже начаты работы по поднятию тела погибшего и вертолета со дна залива.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 марта,  при взлете на военном аэродроме Шайковка под Калугой (Россия) разбился дальний бомбардировщик Ту-22М3, в результате чего погибли трое военных. Среди причин ЧП называется неисправность оборудования или ошибка командира экипажа, хот второе - маловероятно.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Россия, Балтийское море, Вертолеты, Катастрофы, заливы, КА-32.
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