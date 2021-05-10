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Есть угроза перебоев с бензином и дизтопливом: хакеры устроили серьезную проблему для США

Есть угроза перебоев с бензином и дизтопливом: хакеры устроили серьезную проблему для США
Обновлено 09:38 Сегодня Телеграф twitter

Власти США объявили чрезвычайную ситуацию в ряде штатов после того, как одна из крупнейших компаний по транспортировке нефтеперерабатывающей продукции "Colonial Pipeline" приостановила работу всех трубопроводов из-за кибератаки.

Об этом сообщает в воскресенье, 9 мая, пресс-служба Министерства транспорта США.

Согласно сообщению, режим ЧС введен в штатах Алабама, Арканзас, Вирджиния, Делавэр, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Северная Каролина, Теннеси, Техас, Флорида, Южная Каролина и округе Колумбия.

"Такая аварийная ситуация возникла в результате непредвиденного отключения системы трубопроводов Colonial из-за проблем с сетью, которые влияют на поставку бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки на всей территории затронутых штатов", - говорится в информации.

Colonial Pipeline стала жертвой вируса-шифровальщика разработки хакеров DarkSide 7 мая. Группировка DarkSide работает по схеме "вымогатель как услуга" (RaaS). Его преимущественно используют для атак на крупные корпоративные сети. Он шифрует данные, а затем требует у пострадавших компаний выкуп. Если жертвы отказываются платить, участники DarkSide публикуют похищенные у них данные на своем сайте в даркнете.

Как пишет ABCnews, компания поставляет топливо с нефтеперерабатывающих заводов побережья Мексиканского залива в восточные и южные районы США. Компания транспортирует в день 2,5 млн баррелей продуктов нефтепереработки, протяженность основного ее трубопровода составляет 5,5 тыс. миль (8850 км). Как утверждает сама компания, она поставляет на Восточное побережье 45% топлива.

Как пишет НВ, по прогнозам американских аналитиков, длительная остановка трубопровода через пять-шесть дней может привести к дефициту топлива и скачку цен на бензин на значительной территории США — от Алабамы до округа Колумбия.

Чрезвычайная ситуация снимает ограничения на транспортировку топлива и позволяет доставлять нефтепродукты танкерами до Нью-Йорка, но, по данным BBC, это все равно не будет соответствовать пропускной способности трубопровода.

Как сообщалось, в ходе телефонного разговора президента США Джо Байдена и российского президента Владимира Путина глава Белого дома предупредил, что США будут "действовать решительно" в защиту своих национальных интересов при агрессивных действиях РФ, будь-то кибератаки или вмешательства в выборы

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

США, Трубопровод, Кибератака, Штаты, Режим ЧС, Colonial Pipeline.
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