"Бабушка чуть не расплакалась": 6-летний мальчик попросил маму заплатить за всю очередь в Макдональдсе и вызвал неожиданную реакцию людей (фото)

В США 6-летний мальчик случайно запустил "цепочку доброты", когда стоял с мамой в очереди МакДрайв.

Как пишет Daily Mail, Блейк Дарем всю жизнь борется с эпилепсией, но пытается всегда оставаться позитивным и добродушным.

В тот день он попросил маму оплатить заказ людей, стоящих в очереди за ними, так как хотел поднять им настроение.

Работников сети это удивило, но перечить желанию клиента они не стали.

Впрочем, незнакомцам из очереди это не только подняло настроение, но и запустило цепную реакцию. Они тоже оплатили заказ людей, стоящих в очереди за ними, а те - своих соседей.

"Подумать только, эта цепная реакция была вызвана поступком моего 6-летнего ребенка. Иногда быть хорошим очень легко. Мы так счастливы, что смогли поделиться позитивом", - сказала Эми Дарем, мама Блейка.

Его бабушка и вовсе чуть не расплакалась, когда узнала о таком поступке внука.

"Он действительно страдает, но он такой добрый и нежный", - сказала она, добавив, что Блейк борется со своей эпилепсией, как настоящий воин.

Как сообщалось ранее, в США сотни мужчин по имени Джош устроили битву лапшой для бассейна, чтобы определить, кто из них является "истинным Джошем".