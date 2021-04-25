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Когда парням скучно на карантине: сотни человек сразились "на мечах" за право носить имя Джош (видео)

Когда парням скучно на карантине: сотни человек сразились "на мечах" за право носить имя Джош (видео)
Обновлено 17:05 Сегодня Телеграф

Жители американского города Линкольн (штат Небраска) смогли понаблюдать за "битвой века", когда сотни мужчин по имени Джош собрались в парке, чтобы выяснить, кто из них является единственным истинным Джошем. 

Как сообщает Insider, все началось с обычной шутки, когда в прошлом апреле 22-летний Джош Суэйн нашел в Фейсбук несколько десятков людей с тем же именем и фамилией и собрал их в одну конфу. 

"Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему я собрал вас всех здесь сегодня", - написал оригинальный Джош Суэйн. 

"Потому что у всех одни и те же имена ...?", - ответил ему другой Джош Суэйн. 

После этого шутник заявил, что собирается встретиться с ними в поединке, в городе Линкольн ровно через год, чтобы решить, кто из них "истинный Джош". 

Сам Суэйн позже заявил, что это было сделано исключительно шутки ради, однако сеть уже было не остановить. 

В итоге ему пришлось поехать в Линкольн. Хотя он до последнего был не уверен, что кто-либо вообще захочет поучаствовать в этом мероприятии. 

Но оно состоялось, мало того, на "сражение" пришли сотни человек, вооруженные лапшой для бассейна. Также посмотреть на сражение пришли множество людей в футболках и плакатами с надписями "команда Джоша", "я с Джошем", "вперед Джош" и другими. 

Победителем из боя вышел 5-летний Джош Винсон, которого на бой привел его отец Джош. 

Кроме доставления моря позитива, поединок был использован с целью сбора средств для Фонда Детской больницы и Медицинского центра. 

Как сообщалось ранее, 27-летний переводчик из Владивостока Владислав Иванов случайно попал на китайскую "Фабрику звёзд" и теперь не может ее покинуть.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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США, Небраска, Юмор.
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