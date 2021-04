Когда парням скучно на карантине: сотни человек сразились "на мечах" за право носить имя Джош (видео)

Жители американского города Линкольн (штат Небраска) смогли понаблюдать за "битвой века", когда сотни мужчин по имени Джош собрались в парке, чтобы выяснить, кто из них является единственным истинным Джошем.

Как сообщает Insider, все началось с обычной шутки, когда в прошлом апреле 22-летний Джош Суэйн нашел в Фейсбук несколько десятков людей с тем же именем и фамилией и собрал их в одну конфу.

"Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему я собрал вас всех здесь сегодня", - написал оригинальный Джош Суэйн.

"Потому что у всех одни и те же имена ...?", - ответил ему другой Джош Суэйн.

После этого шутник заявил, что собирается встретиться с ними в поединке, в городе Линкольн ровно через год, чтобы решить, кто из них "истинный Джош".

Сам Суэйн позже заявил, что это было сделано исключительно шутки ради, однако сеть уже было не остановить.

В итоге ему пришлось поехать в Линкольн. Хотя он до последнего был не уверен, что кто-либо вообще захочет поучаствовать в этом мероприятии.

Но оно состоялось, мало того, на "сражение" пришли сотни человек, вооруженные лапшой для бассейна. Также посмотреть на сражение пришли множество людей в футболках и плакатами с надписями "команда Джоша", "я с Джошем", "вперед Джош" и другими.

The #JoshFight has begun. This is absolute mayhem! pic.twitter.com/1VQic21Dvt

— Yousef Nasser (@YousefKLKN) April 24, 2021