В США сошел с рельсов поезд с опасным веществом: на месте ЧП разгорелся пожар - подробности и видео

В США в воскресенье, 16 мая, произошла катастрофа: в США сошел с рельсов поезд с опасным веществом, в результате его произошел масштабный пожар и пришлось эвакуировать часть небольшого городкав штате Айова.

Об этом сообщает АР.

Крушение поезда произошло в городе Сибли, где живут около 3000 человек.

На опубликованных видео видно, как десятки вагонов поездов скопились вдоль путей, горя и распространяя большой шлейф дыма, исходящим из одного конца кучи вагонов. По сообщениям местных СМИ, власти эвакуировали район в пределах 8 км от крушения.

Во время крушения с рельсов сошло около 47 вагонов, но бригада поезда не пострадала.

Как сообщал "Телеграф", пассажирский поезд, в котором находилось около 500 человек, сошел с рельсов в Тайване, в результате чего погибли по меньшей мере 50 людей и десятки получили ранения.