Байден все же откладывает санкции против оператора "Северного потока 2", но уже ищет другие пути давления

В американском Госдепе вводят санкции против 4 компаний и судов, которые участвуют в стройке газопровода РФ "Северный поток-2". Ограничений против компании Nord Stream 2 AG пока вводить не будут.

Об этом говорится в отчете Госдепа 19 мая, пишет Politico.

По словам информатора, в администрации президента США Джо Байдена дали понять, что газопровод РФ представляет собой проект, угрожающий европейской энергобезопасности и безопасности Украины и восточных союзников НАТО.

Так, ограничений против судов и компаний, занимающихся строительством трубопровода только задержат окончание стройки.

Источник также отметил, что ныне изучаются все организации, причастные к строительству "Северного потока 2" и им дают понять о риске применения к ним санкций.

В то же время противники трубопровода ожидают получить поддержку ФРГ, в случае получения мест в парламенте партией "Зеленых" после выборов в сентябре.

При этом власти США отказались от санкций против оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG, и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Напомним, что об отмене санкций против Nord Stream 2 AG писали в Axios еще 18 мая.