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Байден все же откладывает санкции против оператора "Северного потока 2", но уже ищет другие пути давления

Байден все же откладывает санкции против оператора "Северного потока 2", но уже ищет другие пути давления
Обновлено 07:48 Сегодня Телеграф

В американском Госдепе вводят санкции против 4 компаний и судов, которые участвуют в стройке газопровода РФ "Северный поток-2". Ограничений против компании Nord Stream 2 AG пока вводить не будут.

Об этом говорится в отчете Госдепа 19 мая, пишет Politico.

По словам информатора, в администрации президента США Джо Байдена дали понять, что газопровод РФ представляет собой проект, угрожающий европейской энергобезопасности и безопасности Украины и восточных союзников НАТО.

Так, ограничений против судов и компаний, занимающихся строительством трубопровода только задержат окончание стройки.

Источник также отметил, что ныне изучаются все организации, причастные к строительству "Северного потока 2" и им дают понять о риске применения к ним санкций.

В то же время противники трубопровода ожидают получить поддержку ФРГ, в случае получения мест в парламенте партией "Зеленых" после выборов в сентябре.

При этом власти США отказались от санкций против оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG, и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. 

Напомним, что об отмене санкций против Nord Stream 2 AG писали в Axios еще 18 мая.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

США, Санкции, Джо Бабер, Северный поток-2.
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