Байден может отказаться от санкций против газопровода Путина - СМИ

Администрация президента США Джо Байдена намерена пока не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая контролирует строительство газопровода "Северный поток - 2".

Об этом пишет Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, это может свидетельствовать о том, с какими трудностями сталкивается Байден предпринимая действия, сопоставимые с его риторикой о более жестком подходе к политике с Россией.

Вместо того, источники издания отмечают, что Госдепартамент планирует ввести санкции против нескольких российских кораблей, задействованных в строительстве газопровода.

В материале говорится, что поскольку газопровод уже достроен практически на 95%, то единственным способом остановить его запуск в Госдепе видят наложение санкций на конечных потребителей в Германии. Но Байден не хочет разрывать отношения с Берлином из-за "СП-2".

Источники говорят, что целью Байдена по прежнему является недопущение ввода газопровода в эксплуатацию, а отказ от санкций против Nord Stream 2 AG создает рычаги влияния, поскольку руководство компании будет знать, что они могут быть восстановлены в любой момент.

Как сообщалось ранее, Германия дала разрешение на возобновление строительства газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне.

О том, что следует из этого решения, читайте в материале "Телеграф": Германия дала зеленый свет "Северному потоку-2" и тяжелый урок Киеву. Какие выводы должна сделать Украина?.