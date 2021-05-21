Впервые за 17 лет США готовятся к нашествию цикад (фото, видео)

В ближайшие дни восток США ждет массовое нашествие цикад. Проведя 17 лет под землей, миллиарды насекомых пробираются на поверхность.

Об этом сообщает портал NTD.

Сам вид обитает только в 15 восточных штатах США, а также в Вашингтоне, округ Колумбия. Его особенность в том, что насекомые развиваются под землёй 17 лет, а потом массово вылазят на поверхность для размножения.

Американские цикады — черные, длиной 4 сантиметра, с переливающимися крылышками и ярко-красными глазками. Они абсолютно безвредные. А способ выживания на поверхности очень простой: они берут количеством.

Дело в том, что эти насекомые становятся лёгкой добычей для всех, кто хочет их съесть. Но даже несмотря на то, что все наедаются до отвала, включая птиц и грызунов, численности цикад всё равно достаточно для продолжения рода.

Напомним, ранее сообщалось, в Нидерландах ученые научили распознавать коронавирус, используя для этого пчел.