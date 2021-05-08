Ученые научились распознавать коронавирус при помощи пчел: как это работает

В Нидерландах ученые научили распознавать коронавирус, используя для этого пчел.

Об этом сообщает Reuters.

Метод исследователей из био-ветеринарной исследовательской лаборатории Университета Вагенингена довольно прост и заключается в том, что каждый раз, когда подопытным пчелам показывали зараженный образец, им давали сладкую воду.

Быстро смекнув в чем суть, пчелы начали вытягивать хоботок для вознаграждения каждый раз, когда сталкивались инфицированными коронавирусом тканями.

Таким образом это открывает новые возможности для ускорения процесса тестирования, поскольку на определение COVID-19 "классическими методами" может уйти часы или дни, в то время, как пчелы способны ощутить инфекцию сразу.

По мнению ученых, использование пчел может быть полезным в странах, где тестов на коронавирус мало.

Впрочем, профессор-апиолог Дирк де Грааф из Гентского университета Бельгии признает, что задумка хорошая, но уверен, что пчелы не смогут заменить традиционные методы тестирования.

"Я большой любитель пчел, но я бы использовал их для других целей, вместо выявления COVID-19", - сказал он.

Он указал, что умение насекомых чувствовать самые тонкие запахи, было оценено Пентагоном еще в 90-х, когда мотыльков, пчел и ос тренировали распознавать токсины и взрывчатку. А в прошлом году даже проводились эксперименты по превращению саранчи в миноискатели.

Что касается работы коллег из Вагенингена, то, по его мнению, пока рано судить о настоящей эффективности этого метода для поиска зараженных коронавирусом.

Как сообщалось ранее, в Германии нашли способ выявлять тяжелое течение COVID-19 на ранних этапах.