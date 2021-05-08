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Ученые научились распознавать коронавирус при помощи пчел: как это работает

Ученые научились распознавать коронавирус при помощи пчел: как это работает
Обновлено 19:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Нидерландах ученые научили распознавать коронавирус, используя для этого пчел.

Об этом сообщает Reuters.

Метод исследователей из био-ветеринарной исследовательской лаборатории Университета Вагенингена довольно прост и заключается в том, что каждый раз, когда подопытным пчелам показывали зараженный образец, им давали сладкую воду. 

Быстро смекнув в чем суть, пчелы начали вытягивать хоботок для вознаграждения каждый раз, когда сталкивались инфицированными коронавирусом тканями. 

Таким образом это открывает новые возможности для ускорения процесса тестирования, поскольку на определение COVID-19 "классическими методами" может уйти часы или дни, в то время, как пчелы способны ощутить инфекцию сразу. 

По мнению ученых, использование пчел может быть полезным в странах, где тестов на коронавирус мало. 

Впрочем, профессор-апиолог Дирк де Грааф из Гентского университета Бельгии признает, что задумка хорошая, но уверен, что пчелы не смогут заменить традиционные методы тестирования. 

"Я большой любитель пчел, но я бы использовал их для других целей, вместо выявления COVID-19", - сказал он. 

Он указал, что умение насекомых чувствовать самые тонкие запахи, было оценено Пентагоном еще в 90-х, когда мотыльков, пчел и ос тренировали распознавать токсины и взрывчатку. А в прошлом году даже проводились эксперименты по превращению саранчи в миноискатели.

Что касается работы коллег из Вагенингена, то, по его мнению, пока рано судить о настоящей эффективности этого метода для поиска зараженных коронавирусом. 

Как сообщалось ранее, в Германии нашли способ выявлять тяжелое течение COVID-19 на ранних этапах. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Пчелы, Коронавирус, Covid-19.
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